Sachbeschädigungen an mehreren Autos meldet die Wittlicher Polizei. In den Nächten vom 14./15. und 15./16. Februar seien auf dem Gelände eines Audi-Autohauses in Wittlich (Gebrauchtwagencenter) in der Friedrichstraße an insgesamt acht verschiedenen Wagen (Audi A1 und Audi Q5) von unbekannten Tätern die Heckscheibenwischer abgebrochen worden.