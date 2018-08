später lesen Feste Achtes Fest in historischem Gewand: In Dorf wird gefeiert Teilen

Zum achten historischen Dorffest in Dorf gibt es an diesem Wochenende, 1. und 2. September, einiges an den Ständen zu entdecken. Unter anderem präsentieren ein Schmied, ein Imker und ein Falkner ihr Handwerk.