An drei Terminen finden Führungen mit den Landschaftsmentoren von GesundLand auf dem Achtsamkeits-Pfad Kleine Kyll statt. Achtsam sein, das heißt riechen, schmecken, fühlen und genießen, ohne einen Gedanken an etwas Anderes zu verschwenden.

Die Führungen finden jeweils an den Sonntagen, 2. September, 16. September, und 30. September statt. Sie beginnen um 9.45 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich am Parkplatz Heidsmühle in Manderscheid, Mosenbergstraße 22. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person, vier Euro mit Kurkarte.

Die Dauer beträgt rund 2,5 Stunden. Die Strecke ist drei bis vier Kilometer lang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.