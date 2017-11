Adventskalender für einen guten Zweck

Traben-Trarbach/Großlittgen (red) Die Außenklasse Hohen Marken der Martin-Luther-King-Schule und der Förderverein der Schule bieten einen besonderen Adventskalender zum Verkauf an. Hinter den Türchen verbergen sich mehr als 110 Gewinne, die von Einzelhändlern und Firmen aus Wittlich und Umgebung für den guten Zweck gestiftet wurden.

Wer bei der Ziehung kein Glück haben sollte, unterstützt mit dem Kauf des Kalenders die Arbeit des Fördervereines und der Außenklasse Hohen Marken der Martin-Luther-King-Schule, einer Förderschule.

Den Kalender gibt es ab sofort in folgenden Geschäften: Touristinformation Wittlich, Marktplatz 5; Fleischerei Illigen, Wittlich, Himmeroder Straße 20; an der Information im Warenhaus Bungert Wittlich, Friedrichstraße, Mühlenbäckerei Lüxem und die Filiale in der Schlossgalerie.