Während seiner letzten Kreisvorstandssitzung hat der AfD-Kreisverband die Teilnahme an den Kommunalwahlen 2019 im Landkreis Bernkastel-Wittlich beschlossen. So wird die Partei unter anderem mit einer kompletten Liste zur Kreistagswahl und zur Wittlicher Stadtratswahl antreten. Weitere Teilnahmen an den Wahlen zu den Kommunalvertretungen in der VG Wittlich-Land, in der VG Bernkastel-Kues und in der Gemeinde Morbach werden angestrebt.