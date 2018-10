später lesen Kultur Afrika-Chor „Karibu“ feiert Geburtstag Teilen

Sein 25. Jubiläum feiert der Afrika-Chor „Karibu“ am Sonntag, 4. November, in der Pfarrkirche in Buchholz um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst und um 17 Uhr mit einem Jubiläumskonzert. Gast ist der Gospelchor „Free Voices“ aus Schillingen.