Afrikanische Klänge in der Christuskirche

(red) Nicht Orgelmusik hat das Kirchenschiff erfüllt, sondern der Rhythmus und die Lebensfreude afrikanischer Lieder schallte den fast 150 Zuhörern entgegen: Der Karibu-Chor aus Pantenburg und Umgebung war in Wittlich und begeisterte sein Publikum. Mehr als 30 Sänger unter der Leitung von Dirigentin und Gitarristin Petra Schmitz nahmen ihre Gäste mit auf eine Rundreise durch das südliche Afrika. Günter Stolz stellte die verschiedenen Lieder vor und gab Einblicke in das christliche Leben. Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts in Höhe von 978,50 Euro wird der Wittlicher Tafel gespendet. Der Diakonie-Ausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde Wittlich bedankt sich bei allen Zuhörern für die großzügigen Gaben. ⇥Foto: privat