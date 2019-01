später lesen Gemeinschaft Neujahrsempfang in Hamd-Moschee Teilen

(red) Zum Jahreswechsel und lädt die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) Wittlich zum Neujahrsempfang für Mittwoch, 9. Januar, ab 18 Uhr in die Hamd-Moschee in Wittlich-Wengerohr ein. In Zeiten der Unsicherheit und der Bedrohung durch Gewalt und wirtschaftliche Umwerfungen, sowie der Schwierigkeiten, einander zu verstehen, möchte die AMJ den Jahreswechsel auch dazu nutzen, einen Neujahrsempfang zu veranstalten, an dem sie sich mit ihren Mitbürgern zusammenfinden und sich austauschen.