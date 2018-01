Die lokale Ortsgruppe der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation in Wittlich beteiligte sich an der Neujahrs-Aktion der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation.

(red) Die lokale Ortsgruppe der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation in Wittlich beteiligte sich an der Neujahrs-Aktion der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation. Etwa 17 Jugendliche säuberten den Marktplatz und die umliegenden Straßen von den Überresten der Silvesternacht. Die Organisation startete bundesweit mit über 6500 Mitgliedern und an über 240 Orten das Jahr mit ihrer traditionellen Aktion. ⇥Foto: Privat