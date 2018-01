Amelie Josefine ist erste Baby 2018

Als erstes Kind im neuen Jahr erblickte am 1. Januar um 9.48 Uhr die kleine Amelie Josefine Schmitz in der Wittlicher Geburtshilfe das Licht der Welt.

(red) Mit einem Gewicht von 3455 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern ist die kleine Amelie Josefine Schmitz als erstes Baby im neuen Jahr im Krankenhaus Wittlich gesund und munter ins Leben gestartet. Sie kann schon bald mit ihren glücklichen Eltern nachhause fahren – in die Ortsgemeinde Weiler im Landkreis Cochem-Zell. Die Geburtshilfe am Verbundkrankenhaus Bernkastel /Wittlich begleitete in 2017 insgesamt 1075 Geburten, darunter 21 Zwillingsgeburten.

⇥Foto: Swetlana Koslitin