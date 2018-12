An die Tablets, fertig, los!

(red) Mit Tablets und Apps lassen sich viele kreative Lese- und Schreibprojekte umsetzen. Deshalb hat das Landesbibliothekszentrum ein Projekt mit zehn Bibliotheken gestartet, die diese Möglichkeiten ausloten.

Auch die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich ist mit dabei. Zwei Schulklassen ließen vor Ort ihrer Kreativität freien Lauf. Die Klasse 3a der Grundschule Friedrichstraße erstellte mittels der App „Puppet Pal“ Märchentrickfilme. Da wurden Figuren abfotografiert und zugeschnitten, um sie in selbst gemachten Bühnenbildern agieren zu lassen. Im Anschluss entdeckte die Klasse 6a der IGS Salmtal mit der App „Spot“ die Welten des Künstlers David Wiesner. Jede Gruppe entschied sich schließlich für eine Szene in der App, die sie per Screenshot festhielt, um dann einen kurzen Text zu schreiben. Fotos: Carl Münzel