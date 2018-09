später lesen Landwirtschaft Angebote online vermarkten Teilen

Das Beratungsteam der Einkommensalternativen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bietet am 5. November in Wittlich und am 13. November in Bad Kreuznach das eintägige Seminar „Buchungsplattformen – Onlinevermarktung von Übernachtungsangeboten auf Winzer- und Bauernhöfen“ an.