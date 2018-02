Anmeldungen für die Realschule

Die Clara-Viebig-Realschule plus ist eine kooperative Realschule, das heißt ab Klassenstufe 7 werden Realschulklassen und Berufsreifeklassen getrennt unterrichtet. Durch diese Zusammensetzung homogenerer, abschlussbezogener Klassen können die Schüler frühzeitig auf ihren Schulabschluss vorbereitet werden. In den Realschulklassen wird der qualifizierte Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) erreicht, in den Berufsreifeklassen der Abschluss der Berufsreife. Anmeldungen für die fünften Klassen sind vom 15. bis 28.Februar montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und 14:30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr möglich.