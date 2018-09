später lesen Vereine Aquagymnastik und Seepferdchen in Wittlich Teilen

Zum Beginn der Hallenbadsaison im Vitelliusbad in Wittlich gibt der Wittlicher Turnverein bekannt, dass noch Plätze in den Wasserkursen frei sind. Der Verein bietet zehn Kurseinheiten Aquagymnastik zum Preis von 100 Euro an.