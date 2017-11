Arbeiterwohlfahrt ehrt Annette Prinz

Bernkastel-Wittlich (red) Seit 20 Jahren ist Annette Prinz beim Awo-Betreuungsverein Bernkastel-Wittlich beschäftigt. Aus diesem Anlass wurde sie jüngst vom Vorstand des Vereins geehrt.

Seit 1997 arbeitet Prinz als Angestellte bei dem Verein, in den ersten Jahren im damaligen Dienstsitz in der ehemaligen Landwirtschaftsschule. Annette Prinz gestaltete den Umzug in die Bahnhofstraße, in die ehemalige Post, aktiv mit und geht dort seit September 2000 und als mittlerweile dienstälteste Beschäftigte des Vereins ihrer Arbeit nach.

Für ihre jahrzehntelange Arbeit und Treue dankten der Jubilarin Annette Prinz die Vorsitzende Marion Graham, ihr Stellvertreter Marcus Heintel und Vorstandsmitglied Lutz Güldenberg.