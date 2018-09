später lesen Karitatives Augenärzte schenken neue Sehkraft in Namibia Teilen

Seit zehn Jahren ist der Verein Kids and Poors Eyes e.V. mit augenärztlichen Hilfseinsätzen in Namibia aktiv. In diesem Jahr war das internationale Ärzteteam im Krankenhaus in ­Odangjokwe in Nordnamibia im Einsatz und schenkte fast 400 Menschen neues Augenlicht.