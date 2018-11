Ausgezeichnete Feuerwehrleute

Zahlreiche verdiente Brandschützer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sind geehrt worden.

Bürgermeister Dennis Junk und Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg Teusch haben in Vertretung für Landrat Gregor Eibes in der Bürgerhalle in Hasborn verdiente Feuerwehrmänner mit dem vom Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz verliehenen Silbernen und Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Zu den Gästen gehörten neben Ortsbürgermeister Hajo Neumes, Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg Teusch, der Wehrleiter Stephan Christ, der stellvertretende Wehrleiter Heiko Ensch, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Erich Morbach, die Ehefrauen und Partnerinnen der Geehrten sowie die Wehrführer und stellvertretende Wehrführer.

Mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr wurden durch Bürgermeister Junk ausgezeichnet: aus der Feuerwehr Altrich: Thomas Orth, Arenrath: Jens Klassen, Dreis: Andreas Marx, Markus Thieltges, Eisenschmitt: Thomas Esch, Esch: Michael Jonas, Greimerath: Thomas Benner, Rainer Welsch, Hasborn: Benjamin Schroden, Hetzerath: Andreas Berg, Karl: Franz-Josef Haubrich, Klausen: Thomas Groeger, Landscheid: Christian Follmann, Andreas Lautwein, Jörg Raskopp, Patrick Thiesen, Laufeld: Dominik Oster, Maik Jungels, Manderscheid: Frank Gierden, Carsten Huba, Sven Senko, Osann-Monzel: Timo Koch, Salmtal: Werner Fischer, Sehlem: Tobias Zehe.

Für 35-jährigen ehrenamtlichen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wurden die Angehörigen der Feuerwehren durch Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg Teusch mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen geehrt: aus Altrich: Lothar Arent, Udo Lautwein, Thomas Riehl, Markus Schmitt, Arenrath: Gerhard Jung, Burg/Salm: Lothar Josef Hecking, Dierscheid: Stefan Backes, Dreis: Bernhard Peter Marx, Rüdiger Thieltges, Manderscheid: Jens Hesse, Stefan Hohns, Gerhard Braun, Minderlittgen: Dirk Trossen, Niederöfflingen: Jürgen Zimmer, Oberöfflingen: Andreas Otten, Platten: Andreas Becker, Stephan Gödert, Plein: Stefan Becker, Salmtal: Manfred Hower, Leonhard Kranz, Hermann Krewer, Andreas Schmitt, Udo Schömann, Sehlem: Ulrich Högner.

Mit dem Ehrenzeichen für 45-jährigen ehrenamtlichen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wurden folgende Feuerwehrangehörige ausgezeichnet: aus Bruch: Matthias Albert Zwang, Manderscheid: Günter Krämer, Niersbach: Manfred Karen, Sehlem: Martin Thiel.

Auf Grund besonderer Verdienste im Feuerwehrwesen wurde Wehrführer Hermann Heck aus Großlittgen mit dem Silbernen Feuerwehr Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet. Hermann Heck ist seit mehr als zehn Jahren in der Wehrführung in Großlittgen aktiv. Darüber hinaus engagiert er sich auch für die Belange der gesamten Verbandsgemeinde-Feuerwehr und bietet hier seine ständige Hilfsbereitschaft an.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Erich Morbach konnte im weiteren Verlauf der Veranstaltung eine weitere Ehrung aussprechen: Für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen erhielt Hubert Hoffmann aus Oberöfflingen die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes.

Bürgermeister Dennis Junk, Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg Teusch, Ortsbürgermeister Hajo Neumes, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Erich Morbach als auch der Wehrleiter Stephan Christ dankten den Geehrten für ihren jahrzehntelangen Einsatz und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung.