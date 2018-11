Für die Weihnachtsaktion an den Adventswochenenden sucht der Verein „Wir wollen helfen e.V.“ noch Aussteller, die am Salmtaler Weihnachtsmarkt ihr handwerkliches Geschick präsentieren und ihre handwerklichen Produkte verkaufen möchten.

Folgende Termine stehen zur Auswahl: Der kleine Basar am 1., 15. und 22. Dezember sowie der Weihnachtsmarkt mit Konzert am 8. und 9. Dezember. Interessenten können sich beim Verein „Wir wollen helfen“ unter Telefon 06578/7741 oder per E-Mail an info@wwh-ev.de anmelden.