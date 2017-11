Ausstellung am Flughafen Hahn zu Tod und Leben

Lautzenhausen (red) Die Ausstellung "Novemberherz" im Crossport to Heaven auf dem Flughafen Hahn beginnt am Sonntag, 26. November. Gemeindemitglieder zeigen Bilder mit berührenden, ergreifenden und teilweise authentischen Texten über Krankheit, Trauer, Kummer und Tod, die unabänderlich zum Leben dazugehören.

Interessierte sind eingeladen, über die Endlichkeit des eigenen irdischen Lebens anhand der Bilder und Texte nachzudenken und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Michaela Gütthoff, Pfarrgemeinderatsmitglied in Simmern, hat alle Gremienmitglieder eingeladen, zur Ausstellungseröffnung am 26. November um 16 Uhr zu kommen: "Es wird besonders bewegend sein, die Ausstellung mit dem Thema Tod und Leben in den lebensfrohen Räumen der Jugendkirche zu erleben." Ein Gottesdienst um 18 Uhr rundet die Eröffnung ab.

Anmeldung für Besucher in den folgenden Wochen unter Telefon 06543/2020.