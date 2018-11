Neue Ausstellung im St.-Markus-Haus

() Hans-Dieter Jung aus Bergweiler präsentiert im Wittlicher St.-Markus-Haus seine Ausstellung unter dem Titel „60 Jahre Malerei und mehr – Retrospektive“: Die Eröffnung ist am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr im St.-Markus-Haus.

Gezeigt werden Öl-, Aquarell-, Acryl- sowie Emaille-Bilder. Zur Ausstellungseröffnung spricht der Leiter der VHS Wittlich Stadt und Land, Stefan Heinz. Hans-Dieter Jung ist 1943 in Bad Kreuznach geboren und beschäftigte sich früh mit der Malerei. Nach seiner Pensionierung studierte er noch einmal Malerei. Zur gleichen Zeit eröffnete er sein Atelier und die Malschule in Bergweiler. Außerdem ist er Dozent in der Akademie Kues sowie bei der VHS Wittlich.