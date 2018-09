später lesen Gleichberechtigung Ausstellung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht geplant FOTO: TV / Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich FOTO: TV / Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich Teilen

Die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben sich auf die Suche nach den ersten Frauen in den kommunalen Gremien im Landkreis gemacht. „Dabei haben wir festgestellt, dass wenig von den ersten Frauen überliefert ist und teilweise die Männer bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den Ortsgemeinderäten ganz unter sich waren“, berichtet Gabriele Kretz, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Bernkastel-Wittlich.