Auf dem Parkplatz der Firma Metzen wurde am Mittwoch, 28. Februar, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr ein geparkter brauner VW-Passat durch ein anderes, vermutlich ein- oder ausparkendes, rotes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden ist nach Polizeiangaben an der vorderen Beifahrerseite. Der Verursacher entfernte sich. Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/9620.