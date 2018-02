später lesen Verkehr Leitplanken auf A 1 werden abgebaut FOTO: Christian Moeris / TV FOTO: Christian Moeris / TV Teilen

(cmo) Nach Monaten der Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Autobahnkreuz Wittlich haben die Autofahrer bald wieder freie Fahrt: Der Landesbetrieb Mobilität hat am Dienstag damit begonnen, die Schutzplanken in Fahrtrichtung Wittlich abzubauen. Damit wird der Verkehr auch in diese Fahrtrichtung zwischen dem Autobahnkreuz und der Abfahrt Wittlich-Mitte in Kürze wieder zweispurig fließen.