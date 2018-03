später lesen Polizei Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt Teilen

(red) Eine 75-jährige Frau ist am Mittwoch, gegen 11.10 Uhr auf der L 43 von Dreis in Richtung L 141 mit ihrem Hyundai von der Straße abgekommen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Laut Polizei war vermutlich ein körperliches Versagen Grund für den Unfall. Die Frau fuhr die Böschung hinunter und kam dort zum Stehen. Sie wurde in das Wittlicher Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.