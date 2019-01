später lesen Lesung Autor stellt Roman vor FOTO: TV / Rhein-Mosel-Verlag FOTO: TV / Rhein-Mosel-Verlag Teilen

(red) Autor Peter Wierichs liest am Freitag, 25. Januar, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Wittlich aus seinem Buch „Mosel – Mörder – Revoluzzer“. Der Schriftsteller Peter Wierichs beschäftigte sich in dem Roman mit dem Jahr 1848. Er basiert auf historischen Ereignissen, einige Hauptakteure haben wirklich gelebt und in etwa so gehandelt, wie in der Erzählung dargestellt.