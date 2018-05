später lesen Blaulicht Autos kollidieren mit Spiegeln Teilen

Twittern

Teilen



() Ein Unfall ist am Freitag auf der K 54 (ehemals B 50) gegen 7 Uhr passiert. Dabei wurde eine aus Wittlich kommende und in Richtung Minderlittgen fahrende Frau mit ihrem Auto in einer unübersichtlichen Rechtskurve von einem ihr auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeug geschnitten. Das teilt die Polizei mit. Die Autos kollidierten mit den Spiegeln. Der Unfallver- ursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.