(red) 86 Schüler haben ihre dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Physiotherapie im Bildungszentrum Eifel-Mosel in Wittlich-Wengerohr begonnen. Gemäß dem Motto des Einführungsgottesdienstes „Ein Weg ist schön, wenn man ihn gemeinsam geht“ meistern die Auszubildenden die neuen beruflichen Herausforderungen in Theorie und Praxis.