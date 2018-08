später lesen Verein Beachvolleyball auf dem Sportplatz Teilen

(red) Der Sportverein Altrich lädt alle Vereinsmitglieder, Altricher Bürger sowie alle die Interesse an Volleyball haben zum Beachvolleyball-Turnier ein. Der Wettkampf beginnt am Samstag, 4. August, um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Altrich.