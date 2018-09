Beachvolleyballturnier im Freibad Wittlich

(red) Sieben Mannschaften traten beim 13. Beachvolleyballturnier im Vitelliusbad Wittlich gegeneinander an. Das Turnier wurde von Gerd Fröhlich in Zusammenarbeit mit dem Schwimmbadpersonal des Vitelliusbades organisiert.

Bei schönem Wetter spielten die Teams mit Spaß und Einsatz in packenden und ausgeglichenen Begegnungen die Gewinner aus. Die Siegerehrung wurde von der Beigeordneten der Stadt Wittlich, Elfriede Marmann, vorgenommen. Die Sieger erhielten Eintrittschips, Pokale und Urkunden. Der erste Platz ging an das Team „Gunnar und Gerd“, den zweiten Platz erkämpfte sich Team „Johannes und Leo“ und der dritte Platz ging an das „Dream Team“. ⇥Foto: Thomas Berens