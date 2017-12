Zwei Kinder auf Fußgängerweg verletzt

Bei einem Unfall sind am Mittwochabend in Wittlich zwei Kinder (13 und 14 Jahre) verletzt worden. Die beiden überquerten den beleuchteten Fußgängerüberweg im Bereich des Spielplatzes in der Römerstraße. Ein in Richtung Innenstadt fahrender Autofahrer nahm sie nach Angaben der Polizei offenbar zu spät wahr. Trotz einer Vollbremsung konnte er eine Kollision nicht verhindern und erfasste die Kinder. Glück im Unglück: Wegen der geringen Geschwindigkeit wurden sie nur leicht verletzt. Die beiden wurden ins Wittlicher Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz, ein Notarzt und die Polizei.