Verschiedene Hetzerather Ortsvereine veranstalten am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Hubertus im Rahmen des 950-jährigen Dorfjubiläums. Musikalisch und stimmungsvoll soll die Weihnachtszeit eingeläutet werden.

Unter dem Motto „Wir sagen euch an“ halten ab 17 Uhr besinnliche Klänge Einzug in die Pfarrkirche. Der Gesang- und Musikverein Hetzerath mit dem Chor Klangart, der Gospelchor Crossover, die Mandolinenvereinigung Harmonie Hetzerath sowie ein Projekt-Kinderchor präsentieren eine vorweihnachtliche Auswahl an Liedern. Neben klassischen Weihnachtsgesängen und traditionellen Adventsstücken werden auch moderne Interpretationen und Popsongs zu hören sein.

Mit einem Rückblick auf die Feierlichkeiten im aktuellen Jahr wird außerdem das Dorfjubiläum „950 Jahre Hetzerath“ abgeschlossen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für einen wohltätigen Zweck wird gebeten. Im Anschluss an das Konzert laden die Mitwirkenden zu einem Umtrunk in die Bürgerhalle ein.