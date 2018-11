Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe und des Gebens. Eine Zeit in der man auch an die Kranken denken sollte. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens veranstaltet der ökumenische Hospizdienst Wittlich in Kooperation mit der Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz ein Benefizkonzert mit den Mainzer Hofsängern.

Das Konzert findet am 2. Adventssonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Bernhard in Wittlich statt. Karten sind ab sofort zum Preis von 17 Euro (Abendkasse 20 Euro) bei den folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Altstadt Buchhandlung in Wittlich, Bungert OHG in Wittlich, VVR Banken in Manderscheid und Bernkastel-Kues und bei Schreibwaren Klamandt in Bernkastel-Kues. Der Erlös des weihnachtlichen Konzertes kommt der Hospiz- und Palliativarbeit im Kreis Bernkastel-Wittlich zugute, die schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige auf dem letzten Lebensweg begleiten.