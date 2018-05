Bergweiler und Wittlich: Zwei Vereine, ein Termin

() Seit Anfang April gehen das Blasorchester Wittlich und der Musikverein Bergweiler musikalisch gemeinsame Wege und spielen in einer Spielgemeinschaft. Die Vereine an sich bleiben autark. „In Harmonie vereint“ heißt dementsprechend auch eines der ersten Musikstücke, das die beiden Vereine zusammen eingeübt haben. Am Sonntag, 6. Mai, wird es das erste gemeinsame Konzert auf der Kirmes in Bergweiler geben. Das Konzert beginnt um 15.30 Uhr am Bürgerhaus Bergweiler und dauert bis 17 Uhr. Der Bergweilerer Dirigent Hans-Karl Daus und die Wittlicher Dirigentin Britta Eul erarbeiten derzeit ein Konzertprogramm für weitere Auftritte.