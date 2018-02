später lesen Geschichte Berliner Professor referiert und recherchiert Teilen

Twittern

Teilen



() Unter dem Titel „Nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Ausgrenzung und Teilhabe“ hält Professor Dr. Michael Wildt von der Humboldt-Universität Berlin am Dienstag, 20. Februar, einen Vortrag in der ehemaligen Synagoge in Wittlich. Beginn ist um 19.30 Uhr. red