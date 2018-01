Berufsbildende Schulen informieren über Angebot

Die Berufsbildenden Schulen Wittlich und Bernkastel informieren red

Einen Informationsabend bieten die BBS Wittlich und die BBS Bernkastel am Dienstag, 30. Januar, in der Eingangshalle der BBS Wittlich, Rudolf–Diesel-Straße 1 in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr an. Im Rahmen dieses Abends können sich Eltern und Jugendliche, die sich für die Vollzeitbildungsgänge der BBS Wittlich und der BBS Bernkastel interessieren, über das Bildungsangebot in persönlichen Gesprächen von den in den Bildungsgängen unterrichtenden Lehrern beraten lassen.

Der Anmeldeschluss für die Vollzeitbildungsgänge Berufsfachschule, Berufliches Gymnasium und Berufsoberschule für das kommende Schuljahr ist der 1. März.

Anmeldeformulare sind im Sekretariat der Schule und über die Homepage unter der Rubrik Downloads der Schule erhältlich. Nähere Informationen über Aufnahmevoraussetzungen und Ausbildungsinhalte zu den einzelnen Bildungsgängen der BBS können ebenfalls unter http://www.bbs-wittlich.de eingesehen werden.