Besinnung mit Pater Senge in Himmerod

() Jesus, ob er wohl kommt? Bruder Stephan Reimund Senge stellt diese Fragen in seinen neuen Geschichten und Szenen und fragt, ob und wo dieser Jesus, die Engel und Hirten Parkplätze finden, mitten in unserer umtriebigen Alltagswelt.

Musikalische Mitwirkende sind Helene Hecking am Cello sowie Thomas Leonhardt am Marimbaphon. Beginn am Samstag, 1. Dezember, im Refektorium der Abtei Himmerod ist um 17 Uhr. Statt Eintritt wird um eine Spende für die Initiative Sudan gebeten.