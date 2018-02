später lesen Polizei Betrunkene Jugendliche kippen in Wittlich um Teilen

Wie die Polizeiinspektion Wittlich gestern mitgeteilt hat, ist am Fastnachtssonntag ein Jugendlicher am Lieserufer verletzt worden. Der 19-Jährige soll sich am späten Abend mit einer Gruppe von drei Jugendlichen, die allesamt betrunken gewesen sein sollen, am Flussufer nahe dem Platz an der Lieser aufgehalten haben.