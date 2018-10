Biathlon-Tour gastiert wieder in Wittlich

() Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 50 000 Schnupperschützen und rund 7000 Wettkämpfern auf 100 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. In dieser Saison gastiert die Tour mit ihrer mobilen Biathlonarena erneut in 40 Städten, darunter auch Wittlich, und veranstaltet dort Biathlonduelle.

Der Etappenbeste wird Ehrengast von Olympiasieger Fritz Fischer werden und ein Biathlonwochenende in Ruhpolding gewinnen. Termin für das Gastspiel in Wittlich ist zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. November von 13 bis 18 Uhr auf dem Wittlicher Marktplatz. Am Wettbewerb kann jeder teilnehmen. Vorkenntnisse im Biathlon sind nicht erforderlich. Die Anmeldung erfolgt direkt am 4. November am Stand der Biathlon-Tour auf dem Marktplatz. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei.

Der Tagessieger erreicht das Finale, das im Rahmen eines Biathlonwochenendes in der weltbekannten Ruhpoldinger Chiemgau-Arena Anfang 2019 stattfinden wird und tritt dort gegen die Etappensieger der anderen Tourstädte an. Dem Tourchampion winkt eine Reise für zwei Personen nach Winterberg.