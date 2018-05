später lesen Lesung Bibel-Lesungen mit einem Trierer Pädagogen Teilen

() Die Eifel-Kulturtage und die Wallfahrtskirche Klausen kooperieren: Bürger lesen bis Frühjahr 2019 ihre Lieblingsgeschichte aus dem Alten und Neuen Testament. Jeden Sonntag, immer um 18 Uhr, werden die Lesungen angeboten. Der Veranstaltungsort variiert dabei: Je nach Besucherzahl sind die Lesungen in der Alten Kapelle im Klostergut Klausen, in der Gnadenkapelle oder in der Wallfahrtskirche. Der nächste Vorleser am Sonntag, 6. Mai, ist Johannes Schölch-Mundorf. Der Trierer Pädagoge wird die Bergpredigt vortragen.