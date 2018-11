später lesen Religion Bibelgeschichten in der Wallfahrtskirche Teilen

Im Rahmen der Eifel-Kulturtage präsentieren Bürger jeden Sonntag in der Wallfahrtskirche in Klausen ihre Lieblingsgeschichten aus den biblischen Testamenten. Am Sonntag, 11. November, liest ab 18 Uhr Liselotte Musseleck die Geschichte vom Wegzug des Abraham bis zu seinem Tod (Genesis 12-18) vor.