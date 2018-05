() Die Eifel-Kulturtage und die Wallfahrtskirche Klausen kooperieren: Bürger lesen bis Frühjahr 2019 ihre Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Jeden Sonntag, 18 Uhr, werden die Lesungen angeboten. Die Veranstaltung findet in der Alten Kapelle im Klostergut Klausen, der Gnadenkapelle oder in der Wallfahrtskirche in Klausen statt. Der nächste Vorleser am Sonntag, 6. Mai, ist Johannes Schölch-Mundorf. Der Trierer Pä­dagoge wird die Bergpredigt vortragen. Der Eintritt ist frei.