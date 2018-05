Bildungskoordinatoren treiben überregionale Vernetzung voran

(red) Im neu entwickelten Veranstaltungsformat „Forum BBS“ nutzten Vertreter der Berufsbildenden Schulen im Kreis Bernkastel-Wittlich die Möglichkeit eines intensiven und strukturierten Erfahrungsaustauschs. In vier Arbeitsgruppen widmete man sich den Themen Analphabeten, Berufsvorbereitungsjahr Sprache, Sprachförderung und Azubis ohne Deutsch- und Grundlagenkenntnisse. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch die Transferagentur Rheinland-Pfalz Saarland, die die Moderation der Veranstaltung übernahm. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass dieses Forum eine gute Gelegenheit bot, sich informell untereinander auf allen schulinternen Ebenen auszutauschen und so ein gemeinsames Vorgehen zu bewirken. Die Bildungskoordinatoren machen sich stark für Integration durch Bildung. Die Berufsbildenden Schulen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Integration von Neuzugewanderten in unserer Region. ⇥Foto: Privat