Bischof Ackermann in Himmerod

Eine Pontifkalvesper mit Bischof Dr. Stephan Ackermann findet am Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr in der Abteikirche Himmerod statt. Musikalisch mitgestaltet wird dieser Gottesdienst von der Choralschola Himmerod.

Anlass für den Besuch des Bischofs ist die Verleihung der Bistumsmedaille an Bürgermeister a.D. Walter Densborn für seine herausragenden Verdienste um den Erhalt des Eifel-Klosters. Insbesondere in den zurückliegenden Jahren ab 2011 hat sich Walter Densborn in vorbildlicher Weise für die Belange Himmerods eingesetzt.