Bischof schließt Wallfahrt

Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul hat in Klausen schon viele Bischöfe begrüßt. Am Sonntag, 28. Oktober, wird es aber eine besondere Begegnung geben: Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und evangelischer Bischof i.R.

- Wolfgang Huber – wird zum Abschluss der Klausener Wallfahrt eine ökumenische Andacht mit Wallfahrtsrektor Pater Albert halten. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Wolfgang Huber unser Wallfahrtsjahr schließen und damit nach dem Reformationsjahr ein ökumenisches Zeichen setzen können.“ sagt Seul.

„Wolfgang Huber wird aus Berlin anreisen und wir konnten ihn dafür begeistern neben der ökumenischen Andacht auch an der Bürger- Bibellesung (in Kooperation mit den Eifel Kulturtagen) teilzunehmen und einen Vortrag zum Thema „Ökumene – Gegenwart und Zukunft“ zu halten. Es wird der einzige Termin von Huber in Rheinland-Pfalz und der Großregion sein,“ so Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg.

Bischof Huber ist seit Jahren in der weltweiten Ökumene engagiert. Er war auf evangelischer Seite der einladende Bischof für den ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003. Huber bekleidete von 1994 bis 2009 das Amt des Bischofs der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und war von 2003 bis 2009 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er wurde unter anderem mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland und dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet.

Nach dem Reformationsjubiläum spricht er in seinem Vortrag „Ökumene - Gegenwart und Zukunft“ sehr offen über dieses Thema und die mögliche weitere Annäherung der evangelischen und katholischen Kirche - insbesondere nach dem Reformationsjubiläum im Jahre 2017. Im Anschluss wird der Klausener Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul OP im Gespräch das ein oder andere Thema vertiefen.

Die Termine:

15 Uhr: Ökumenische Andacht zum Abschluss des Klausener Wallfahrtsjahr (Eintritt frei).

18 Uhr: Bürger Bibellesung (in Kooperation mit den Eifel Kulturtagen) – Wolfgang Huber liest seine Lieblingsgeschichte aus der Bibel (Jesaja 5, 1-24; 6 1-9; 1; 12). Eintritt frei.

19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr): Vortrag „Nach dem Reformationsjubiläum: Gegenwart und Zukunft“ mit anschließendem Gespräch mit Pater Albert Seul OP.

Kartenvorverkauf für den Vortrag „Ökumene: Gegenwart und Zukunft“ (14 Euro/ Abendkasse 17 Euro): Dorfladen Klausen, Pfarrbüro Klausen, Kartentelefon 0651/7199996 und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.