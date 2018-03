(red) Der Musikverein Großlittgen lädt für Sonntag, 14. Januar, ab 14 Uhr zum Neujahrskonzert in die Konzerthalle am Carlsweg in Großlittgen ein. Das Konzert wird gestaltet von den Blasorchestern der Musikvereine Großlittgen und Hupperath. Der Eintritt ist frei. ⇥Foto: Veranstalter