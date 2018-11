später lesen Wettbewerb Blick von der Ausstellung in die Landschaft Teilen

Die Stiftung Stadt Wittlich lädt zu einem Fotowettbewerb zur Ausstellung „Tonys Heimspiel“ ein. Die Verantwortlichen appellieren an die Besucher, die Zeichnungen und Gemälde von Tony Munzlinger mit Motiven aus Wittlich, Eifel, Mosel und Hunsrück in der Casa Tony M., Marktplatz 3, in Wittlich zu entdecken.