(red) Das Trierer Duo Wollmann & Brauner gibt am Donnerstag, 22. Februar, ab 20 Uhr ein „Wohnzimmer-Konzert“ in der Casa Tony M. am Marktplatz in Wittlich. Die Musiker bieten Blues-, Jazz-, Country- und Rocksongs aus verschiedenen musikalischen Epochen. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, für Schüler und Studenten 12 Euro und sind erhältlich im Kulturamt im Alten Rathaus, Telefon 06571/171355.