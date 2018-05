später lesen Musik Bluessänger tritt in Heidsmühle auf Teilen

Der Verein Kleinkunst in Manderscheid präsentiert am Samstag, 26. Mai, 19.30 Uhr den Sänger Ignaz Netzer, den schwäbischen „Father of Blues“ in der Heidsmühle. Er wird neben seiner aktuellen CD „When the Music is over“ auch Klassiker spielen.