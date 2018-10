später lesen Gesundheit Blut spenden und Oktoberfest feiern Teilen

Twittern

Teilen



Der Ortsverein Heckenland des DRK veranstaltet am Dienstag, 23. Oktober, von 17 bis 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Niersbach in Kooperation mit der Kajüte Binsfeld und der Stephan- Morsch-Stiftung aus Birkenfeld eine Oktoberfestblutspende mit Typisierung.