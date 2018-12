später lesen Blaulicht BMW in Niersbach gestohlen Teilen

() Der Besitzer eines BMW hat bei der Polizei Wittlich am Mittwoch einen Diebstahl angezeigt, der bereits Anfang November passierte. Das teilt die Polizei mit. Demnach sei der 5er-BMW am Samstag, 3. November, gegen 15 Uhr in der Töpferstraße in Niersbach gestohlen worden.